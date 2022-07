Po dlouhých deseti hodinách cesty autobusem dorazily na místo unavené, nevyspalé, ale to jim nebránilo podat ty nejlepší výkony na ploše. První den se konal Evropský pohár, ve kterém měly čtyři starty. „Hned ráno šla na řadu juniorská miniformace a po nich sólistka Vanesa Denková. Ve velké konkurenci se holky neztratily a obsadily krásná místa. Juniorská miniformace byla 3. a Vanesa vybojovala 5. místo. Odpoledne přišlo na řadu trio ve složení Adéla Malá, Nikol Grollová a Eva Pojžárková a po nich seniorská miniformace. Všechny holky vydaly, co v nich bylo, a to se potvrdilo i na vyhlášení. Trio vyhrálo Evropský pohár v kategorii duo-trio junior. Seniorky také cinkaly, a to bronzovou medailí. Večer jsme středeční úspěchy oslavily koupáním a výbornou večeří,“ popsala Štěpánka Zachová.