I když konkurence byla dle jejích slov velká, některé obsadily i stupně vítězů: Kadetky miniformace – 1. místo, juniorská miniformace – 2. místo, minikadetka Sofie Preslová – 2. místo, duo Lucie Edlová a Sofie Mollerová – 2. místo, seniorská miniformace – 5. místo, juniorské solo Kovaříková Kateřina – 5. místo, Heřmanová Agáta – 9. místo, Denková Vanesa – 10. místo, seniorské solo Belfínová Natálie – 8. místo, Kreslová Lenka – 11. místo. Nyní čekají na verdikt, zda se probojovaly na samotné mistrovství. „Velké poděkování trenérkám, které s námi měly velkou trpělivost, a to i v nelehké době a všem rodičům, kteří pomohli,“ dodala Mollerová.

„V koronavirové době probíhaly pouze online soutěže, kde jsme měly neomezený počet pokusů, proto byla v neděli, ještě před samým začátkem, nervozita hodně znát. Přesto jsme si všechny choreografie užily, jak nejvíce to šlo,“ uvedla jedna z mažoretek Sofie Mollerová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.