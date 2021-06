„Letošní soutěžní sezona se moc nepovedla. Na začátku roku jsme všechny doufaly, že nás opět nenechají doma a budeme se moci vídat bez omezení. Bohužel jsme doma opět skončily. Abychom se alespoň trochu udržely ve formě a hlavně v kontaktu, posílaly a natáčely jsme různá videa, vymýšlely sestavy, učily se nové prvky, a dokonce i běžely virtuální běh,“ uvedla jedna z mažoretek Ester Hypiusová.

Zúčastnily se různých online soutěží, kterými si připomněly soutěžní atmosféru. Jedinou podmínkou pro tyto soutěže bylo zaslání předem natočených videí. Nejprve je musely točit venku, ale do posledních soutěží už v DDM Nýrsko. Výhodou tohoto typu soutěže byla možnost natáčení nekonečného množství videí. Nakonec se vybralo to nejlepší a už se jen čekalo na výsledky.

Na konci května ale zažily premiéru, a to v podobě živě vysílané soutěže. „Tady už byla značná nervozita znát. Stoupnout si po takové době do prázdné tělocvičny, navíc s vědomím, že mě z domova sleduje spousta lidí a já mám pouze jeden pokus na to, abych ukázala, co ve mně je, opravdu chtělo odvahu. Chvílemi jsem měla pocit, jako bych byla na běžné soutěži, v hale plné soutěžících, rodičů, kamarádů a trenérů, kteří nás podporují,“ dodala Ester.

Juniorky Ametyst Nýrsko.Zdroj: Foto: Hana Kotrchová

Miniformace kadetek (věk 10 – 12 let) získala 3. místo, Sofie Preslová sólo děti do 8 let 5. místo, miniformace juniorek (12 – 14 let) 9. místo, miniformace seniorek (15 let a více) 10. místo, seniorské sólo Štěpánka Zachová 16. místo. „Je nutné všechna děvčata pochválit už jen za to, že se v dnešní době postavily této výzvě, zvedly se ze židle a chtěly něco dělat,“ pochválila vedoucí mažoretek Eva Koryťáková s tím, že od září je možné se hlásit do kroužku mažoretek.