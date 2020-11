Vrátilo se do škol zhruba 91 tisíc žáků závěrečných ročníků a kolem 199 tisíc dětí z dalších ročníků středních odborných škol a učilišť, kde se obnovuje praktická výuka pro skupiny do 20 lidí. Mezi maturanty, kteří se vrátili do školy, byla i Miroslava Pittrová ze Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy. „Jsem ráda, že se vracíme do školy, ale asi to bude hodně složité, než všechno doženeme. Bude se na nás vše nyní hrnout,“ řekla studentka a netajila se tím, že připravovat se letos na maturitu je velmi složité: „Neměli jsme prezenční výuku a bylo toho na nás hodně, neměli jsme to tak vysvětlené jako kdybychom chodili normálně do školy. Bylo to těžké. Bojím se, že nestihneme vše doprobrat tak, jak bychom měli a připravit se na maturitu. Také nevíme, jaká situace může nastat po Vánocích.“

Uvítala by tak, aby už se nedělala žádná omezení a chodilo se už do školy pořád, i když přiznává, že distanční výuka už oproti jaru byla lepší. „Bylo to už jednodušší, protože jsme věděli, jak se vším pracovat. I učitelé už to měli snazší. Nejtěžší ale stále bylo pochopení látky, protože jsme vlastně učitele neviděli, měli jsme učivo jen přes prezentace, nemohli jsme se tolik ptát jako při běžných hodinách,“ dodala Pittrová.

Samozřejmě ne všichni návrat do školních lavic uvítali, mnozí by se rádi i nadále učili z domova. „Proč musíme jít jen my do školy, ach jo,“ zaznívalo před školou.

Za návrat závěrečných ročníků ve studijních i učebních oborech je rád ředitel klatovské školy Vladislav Smolík. „Myslím si, že by to měli žáci vše zvládnout, pokud samozřejmě nepřijde něco nenadálého, abychom museli být v lednu, únoru, březnu zase doma. U žáků například gastronomie budeme muset dohánět odborný výcvik, protože jde o praktickou část maturit. U praktických věcích je to složitější. U teoretických si myslím, že náš systém je propracovaný a žáci mají dostatek podkladů, aby se mohli vzdělávat. Není to sice face to face, ale myslím si, že by to u žáků neměl být problém,“ uvedl ředitel.

Ve škole je vše připraveno tak, aby se studenti co nejméně potkávali, výhodou je i velikost školy. „Škola je pro to, aby se navštěvovala prezenčně, ale chápu epidemiologická opatření a vše se dělá, aby se epidemie nešířila dál. Děláme tak vše pro to, abychom vše splnili. Každou třídu máme na jednom patře, aby se téměř vůbec nesetkávaly. Máme výhodu, že jsme velká škola,“ uzavřel Smolík.