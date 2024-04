Zemědělství má v krvi. To se dá říct o studentovi Matějovi Vejvančickém, který je ve čtvrtém ročníku na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech. Své skvělé znalosti předvedl na celorepublikové soutěži, kterou na plné čáře vyhrál.

Matěj Vejvančický ve škole a na soutěži. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Student se zúčastnil 24. ročníku celostátní soutěže v teoretických vědomostech a praktických dovednostech žáků čtvrtých ročníků středních zemědělských škol oboru Agropodnikání na VOŠ a SZeŠ v Benešově. Soutěž se konala z pověření Výkonné rady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru a na základě výsledků z posledního ročníku této soutěže konané na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech v roce 2023.

Matěj Vejvančický svoji školu reprezentoval na jedničku. „Museli jsme ukázat teoretické i praktické znalosti obecně z celého zemědělství. Součástí teoretické části bylo například pěstování rostlin, chov zvířat, stroje a mechanizace a ekonomika. Prolínaly se různé výpočty, měli jsme tam i včelařství, kdy jsme v praktické části museli vyrobit rám pro včely, což za časový limit sedm minut bylo náročné, u toho jsem se asi nejvíce zapotil. V praktické části jsme například měli odhadnout váhu živého zvířete, určit u králíků pohlaví a další úkoly,“ přiblížil soutěž Matěj s tím, že nejjistější si byl u ekonomiky i u poznávání pohlaví u králíků, protože v tom má praxi z domova. Má totiž k zemědělství hodně blízko. „Baví mě zemědělství, určitě bych v něm chtěl pokračovat. Baví mě různorodost, člověk neví, co mu počasí a další okolní vlivy připraví, co další den bude dělat. Plánuji jít na zemědělskou univerzitu do Prahy, konkrétně obor pěstování rostlin. Pokud se mi podaří vše, co bych chtěl, tak bych se rád při tom věnoval zemědělským službám,“ podělil se o své další plány student.

Matěj Vejvančický (4. A) se umístil v teoretické části i praktické části na 1. místě, a to ho vyneslo se značným náskokem před ostatními v absolutním pořadí na 1. místo v ČR.