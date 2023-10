Vrchní sestra Domova pro seniory Clementas Martina Kolářová se stala Sestrou roku 2023. Uspěla v kategorii Sestra v sociálních službách. Odborná porota ocenila její třicetiletou praxi, zkušenosti a manažerské schopnosti. Soutěž Sestra roku 2023 má dvě kategorie, do kterých bylo přihlášeno 392 sester.

Martina Kolářová během své práce i při předávání ocenění. | Foto: se svolením Clementas

„Ocenění vnímám jako odměnu za celoživotní práci, letos je to přesně 30 let, kdy jsem ukončila zdravotní školu a stala se ze mě zdravotní sestra,“ uvedla Kolářová, která pracovala také jako staniční sestra v Klatovské nemocnici na oddělení ARO a následně jako hlavní sestra v Sušické nemocnici. Před čtyřmi lety nastoupila jako vrchní sestra do nového domova pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou.

„Práce v domově je různorodá, zahrnuje komunikaci s rodinami, každodenní komunikaci se zaměstnanci a mnoho dalších manažerských činností. Práce v domově mě naplňuje celkově, nejvíc pak možnost přímého ovlivňování kvality poskytované péče. Mám ráda výzvy, a protože se jednalo o nově otevřený moderní domov, viděla jsem velkou příležitost budovat tým od samotného začátku,“ řekla ke své práci Kolářová.

S kolegy se tam stará, aby klienti dostávali vždy tu nejlepší péči, která musí být komplexní a individualizovaná.

Podle Karla Novotného, hlavního organizátora soutěže a jednatele agentury EEZY Publishing, s. r. o., ocenila odborná porota především její dlouholetou praxi v oblasti intenzivní medicíny, široké spektrum praktických zkušeností a výborné odborné znalosti a manažerské schopnosti. „Dále její schopnost racionálního myšlení, okamžité orientace v problému a jeho rychlého vyřešení. Vrchní sestra Martina Kolářová stojí v čele téměř stočlenného týmu, který dokáže vést, inspirovat a motivovat tak, aby mohl poskytovat vysoce odbornou ošetřovatelskou péči. Prioritou je vždy spokojený klient s vysokým standardem ošetřovatelské péče a spokojenost jeho rodiny,“ uvedl Novotný.

Práce v Clementas ji baví také kvůli tomu, že se zde znovu potkala s kamarádkami, se kterými kdysi pracovala a lidsky si rozumí. „Všechny jsem naladěné na stejnou notu a všechny máme jeden společný cíl – poskytování kvalitní ošetřovatelské péče. A já jsem moc ráda, že se naše profesní cesty opět spojily,“ dodala Kolářová.

Velice pyšná na svou kolegyni je generální ředitelka všech domovů Clementas Renata Prokešová. I ona je původním vzděláním zdravotní sestra. „Martina mě při pohovoru na pozici vrchní sestry do domova Clementas Janovice zaujala na první pohled. Je na ní vidět zkušenost a že je pro ni kvalitní péče o nemocné velmi důležitá. Je důležitou součástí týmu a pomáhá s nastavením managementu kvality. Obdivuji ji i jako člověka a ráda s ní trávím čas,“ uzavřela Prokešová.