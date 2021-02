„Mařenka se dožila vzácného životního jubilea, ke kterému jí všichni jménem obce Olšany co nejsrdečněji gratulujeme,“ uvedla kronikářka obce Zuzana Koritschanová, která zároveň připomněla i životní dráhu oslavenkyně.

Marie, tehdy Bejvlová, se narodila taktéž v neděli. Během svého života se vypořádávala s mnoha strastmi. „Život byl těžký ve městech pro dělníky i pro chudé venkovské obyvatelstvo. Ještě po dlouhých letech Mařenka vzpomínala, jak se dřív málo topilo a když si umyla vlasy, měla na hlavě jinovatku. K Mařence postupně přibyli tři sourozenci. Jakmile dokončila školní docházku, šla k sedlákům jako služka, jak to tehdy bylo běžné,“ uvedla kronikářka.

Mařenka, která se narodila ve Velenovech v hospodě, měla odjakživa ráda muziku a ráda chodila tancovat. Na jedné zábavě se seznámila i se svým pozdějším manželem, Václavem z Loužné. Bylo to uprostřed války, v červnu 1942. I on pracoval u sedláka a později svou rodinu živil jako mnoho mužů zdejšího kraje těžkou prací v lomu. V roce 1946 se mladá rodina odstěhovala do Olšan. „Poválečná léta neznamenala jen svobodu, ale i nouzi. Nedostatkem trpěli všichni bez výjimky a potraviny byly pouze na příděl. Mařence a Václavovi se narodily dvě dcery. Postupně našla Mařenka uplatnění v různých dělnických profesích, naposledy byla zaměstnaná v živočišné výrobě v JZD,“ sdělila Koritschanová.

MĚLA ŠIKOVNÉ RUCE

Dcera o mamince s láskou vypravuje: „Její radostí byly kytičky, sama je pěstovala. A měla ráda i všechny ruční práce, hodně pletla a šila, byla samouk. Svetr i vyšívala, ponožky pletla z ovčí vlny, měli jsme totiž ovce. Krásně také zdobila dorty.“

Když jubilantce manžel onemocněl, pečovala o něj s naprostou samozřejmostí doma. S velkou láskou se starala později i o svá vnoučata. „Jakoby se koncem života uklidnila, když na ni nedoléhal tlak z nouze, přestaly ji sužovat bolesti. Důchod a život si opravdu užívala. Vnoučata jí vynahradila i kruté rány osudu. Mařenka přišla relativně brzy o své bratry a sílu potřebovala i k překonání smutku po manželově smrti,“ uzavřela kronikářka.

Do svých 98 let byla Marie Hejtmancová doma. Nyní bydlí v domově seniorů.