„Šlo o druhý ročník koncertu pro čistou Šumavu. Letos jsme ho udělali trochu větší. Zatímco vloni jsme pozvali 150 lidí, letos už 250. Marek Ztracený po loňském úspěšném ročníku řekl, že do toho jde znovu. S tím jsme ani nepočítali,“ řekl Richard Brož z WeLoveŠumava.

O úklid Šumavy byl obrovský zájem, kapacita byla naplněna během jednoho týdne. „Uklidily se desítky kilogramů. Někdo sebral pár odpadků, někdo naplnil plný kufr či káru. Uklidilo se toho opravdu hodně, což je super,“ poznamenal Brož a dodal, že v této myšlence chtějí i nadále pokračovat, protože Šumava je hojně navštěvovaná a bohužel nepořádek tam někteří dělají neustále.

Nápad s úklidem se Markovi Ztracenému velmi líbí. „Myšlenka mě zaujala hned napoprvé. Za prvé proto, že pocházím ze Šumavy, ze Železné Rudy, a za druhé proto, že WeLoveŠumava rád podporuji. Mám pocit, že jsem toho trochu součástí, i když spíše jako pomocník s propagací. Je skvělé hrát pro dobrou věc. Když se to týká vašeho okolí, tak to má ještě něco navíc. Jsem rád, že jsem zase mohl přispět. I když se musím přiznat, že jsem uklízet ještě letos nebyl, tak to ještě musím napravit,“ řekl zpěvák, pro kterého byl koncert zážitkem: „Na hradě Kašperk se nehraje každý den, navíc s překrásným výhledem a ještě akusticky.“

Následnou akcí WeLoveŠumava bude sázení stromků, kdy na Šumavě přibude pět tisíc stromků.