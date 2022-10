Půjde o největší koncert tohoto zpěváka, o kterém snil a nyní se mu to splní. "Chtěl bych všem poděkovat za to, že to chcete prožít s námi a říct, že si toho moc vážím a že se máte na co těšit a taky že nebudete litovat," řekl Ztracený, kterému bylo líto, že se nedostalo na další tisíce lidí. A tak to vyřešil - přidal další koncert. "Omlouvám se všem těm, na které se nedostalo, a vnímám ty stovky a tisíce zpráv, jestli nepřidáme druhý termín. Neumím si představit, že bych řekl NE, když je ta možnost. Oznamuji tedy druhý termín, a to hned v neděli 18. června. Vysněné koncerty tedy budou dva," potěšil své fanoušky železnorudský zpěvák.

Vstupenky na přidaný koncert se začnou prodávat v pondělí 17.října v 19 hodin v sítí Ticketportal. Tentokrát už rovnou bez předprodeje pro Ztracenou rodinu.

Důvodem tak obrovského zájmu může být i to, že zpěvák před spuštěním prodeje vstupenek prohlásil, že půjde o poslední veřejný koncert na několik let, jelikož si chce dát pauzu.