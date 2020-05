„Rozhodli jsme se nikam nespěchat a začít tam, kde jsme skončili. A pojďme si říct, že ten pomyslný konec letos v únoru v O2 areně byl velká jízda, kterou mám stále v hlavě. Tentokrát ale přidáme další tři města, ať je to fér, protože lidé v únoru přejeli za námi a teď my přijedeme za nimi,“ řekl zpěvák. Koncerty naplánoval na únor a březen příštího roku ve velkých halách.

Zároveň ho napadlo, že by bylo fajn poděkovat a udělat radost lidem, kteří si v posledních měsících „mákli“ nejvíc a riskovali své zdraví pro zdraví ostatních. „Rozhodli jsme se věnovat 20 000 lístků zdravotníkům, hasičům i policistům. Jde nám jen o to říct ‚Díky za to, jak jste se zachovali. Udělejte si příjemný den, vezměte své blízké a pojďte si konečně užít klidný večer a bavte se. Zasloužíte si to.‘ Není to ale koncert jen pro ně, ale pro všechny,“ uvedl Ztracený.

Lístky po domluvě předá policejnímu prezídiu, generálnímu ředitelství hasičských sborů, Asociaci zdravotnických záchranných služeb ČR a vytipovaným nemocnicím, které byly nápadem nadšené a vědí tam nejlépe, kdo by je měl dostat.

Koncerty budou 9. února v Brně, 20. a 21. února v Praze, 27. února v Pardubicích a 6. března v Ostravě.

Předprodej vstupenek odstartuje v pondělí 11. května. „Tyhle koncerty by měly být taková malá oslava, poděkování a hlavně radost, že se můžeme zase potkat a bavit se,“ dodal zpěvák s tím, že cena vstupenek bude nižší než obvyklá.