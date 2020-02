Zpěvák Marek Ztracený ze Železné Rudy se rozhodl své fanoušky zásobovat jedním překvapením za druhým. Po valentýnské písničce Tak se nezlob oznámil, že vydává nové album Planeta jménem stres.

Součástí CD je i duet Marka Ztraceného s Terezou Maškovou. | Foto: facebook Marka Ztraceného

„Nenechte se zmást názvem. Je to pozitivní deska, jen dostala název po asi nejzásadnější písni co tam je a ve které mimochodem došlo na spojení s legendárním Rytmusem. Který to mimochodem fakt „zabil“,“ uvedl zpěvák.