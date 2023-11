Železná Ruda jásá, její rodák Marek Ztracený opět převzal zlatého Slavíka díky hlasům svých fanoušků.

Marek Ztracený na Slavících. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Cenu v kategorii zpěvák roku předali Ztracenému Helena Vondráčková a Leoš Mareš. „Klepu se, mám radost, nikdy to nebudu brát jako samozřejmost. Je to pokračování příběhu, který odstartoval v červnu v Edenu, bylo to neskutečné a já děkuji, že jsem to mohl zažít. Jsem šťastný chlap, mám všechno,“ řekl dojatě Ztracený, který pozdravil syna Máru, na kterého je pyšný, své rodiče, manželku, ale pozdrav letěl i na rodnou Šumavu. A tam jsou na něj náležitě pyšní. „Dříve to býval Karel Gott, nyní si můžeme užívat éru našeho Marka Ztraceného. Moc gratuluji k dalšímu vítězství v Českém Slavíkovi. Jsme na tebe na Železnorudsku všichni hrdí. Je skvělé, že máme takového souseda,“ okomentoval ocenění železnorudský starosta Filip Smola.

Zdroj: Daniela Loudová

Už před slavnostním večerem zpěvák vyzdvihoval své fanoušky. „Chci vám říct, že kdybych nedej bože dnes nějakou cenu vyhrál, bude to krásná tečka za tímhle úžasným rokem, a kdyby ne, tak se nic neděje. Já už totiž své Slavíky letos dostal. Bylo jich dokonce 100 000 a jste pro mě těmi nejdůležitějšími,“ vzkázal Ztracený na sociálních sítích.

Letošní cenou pokračuje ve své sbírce. V roce 2022 železnorudský zpěvák převzal z rukou Jiřiny Bohdalové zlatého Slavíka a získal i cenu za nejoblíbenější písničku - Originál.

Zdroj: Daniela Loudová

V roce 2021 Ztracený získal zlatého Slavíka a stal se i absolutním slavíkem. Zároveň převzal i cenu za nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls – Moje milá. Ani tehdy nebyl v anketě nováčkem, jelikož v roce 2008 převzal cenu za skokana roku.

Od té doby ušel obrovský kusy cesty. Složil mnoho písniček, které se zpívají statisíce lidí, natočil poutavé videoklipy, které mnohdy vhrnou slzy do očí, ať už dojetí či smíchu. Vyprodal několikrát pražskou O2 arénu a další velké haly v republice. Letos si připsal rekordní úspěch, kdy třikrát vyprodal fotbalový stadion Eden, kde pro své fanoušky nachystal nezapomenutelné koncerty. Zároveň se tam podělil o svůj zásadní krok v životě, a to, že ze své partnerky Marcely udělal vdanou paní, kterou žádal o ruku v O2 aréně. Poté, jak již avizoval, odstartoval svoji koncertní pauzu, kdy se chce věnovat rodině, především svému synovi než mu uteče za děvčaty.

Ale ani Edenem neskončily plány železnorudského zpěváka, už v Edenu naznačil nový směr – Wembley.

Zdroj: Daniela Loudová