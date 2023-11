„Manžel dostal tenhle dům po rodičích. Jelikož je hodně velký, tak jsme tady nechtěli žít jen my a přemýšleli jsme, co s ním. Původně jsme plánovali, že bychom zde udělali byty, ale nakonec jsme se rozhodli jít do trochu riskantnější jízdy a vznikla pivnice s penzionem,“ řekla Pavlasová, která přiznala, že měli trochu obavy v dnešní době začít takto podnikat, ale chtěli to risknout.