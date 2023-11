Kamennou svatbu, zcela mimořádných a obdivuhodných 65 let od svatby, oslaví 12. listopadu Jiřina (1941) a Jiří (1940) Ticháčkovi ze Kdyně na Domažlicku. Život měli pestrý a radost jim dělá početná rodina.

Manželé Jiřina a Jiří Ticháčkovi ze Kdyně. | Foto: se svolením Pavla Pechouška

„Téměř jsme se nehádali, máme se pořád rádi. Ale taky jsem mu někdy musela říct: Otoč se a jdi rovně,“ uvedla manželka. Kam asi ten druhý podle starého úsloví dojde, si podle ní musí každý domyslet.

Celý život se snažila si nepřipouštět problémy. S manželem, který nebyl často úplně klidný, vychovali tři děti, a protože měla od narození „prořízlou“ pusu, zvládla i náročnou práci jeřábnice, kterou začala dělat zhruba pět let před odchodem do důchodu.

Manželé Ticháčkovi se spolu seznámili na hasičském bále v Tlumačově u Domažlic. Muž si pro svou vyvolenou, tehdy 17letou slečnu, došel, aby si zatančili jeden tanec, od té doby jsou spolu v jednom kole.

Jiřímu, který je rodákem právě z Tlumačova, bylo tehdy 18 let, byl vysoký, měl sošnou postavu, husté vlasy. „Moc se mi líbil,“ přiznala žena a z pohledu, kterým se na něj dívá i dnes, je poznat, že láska nevyprchala ani po více než šesti dekádách. „Ticháčku, ty jsi mi dal!“ usmívala se a hladila manžela po vlasech.

Nyní jsou rádi, že jsou po dlouhých měsících zase spolu. Společně nyní žijí v Domově pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou. „My jsme na sebe naroubovaní,“ odpověděl žertující manžel na narážku, že si jsou s manželkou, oba bělovlasí a usměvaví, velice podobní.

Necelý rok to tak kvůli zdravotním peripetiím ať již jednoho, nebo druhého nebylo. Během minulého i tohoto roku se jim bohužel nevyhnuly nepříjemné úrazy, které mají i trvalé následky, ještě předtím přibyly nebo se zhoršily choroby pokročilého stáří. „Poslední rok nebo dva nebyly jednoduché. Psychický zdravotní stav se zhoršoval postupně. Do toho přišly úrazy způsobené nekontrolovanými pády, krvácení do mozku. Oba, ale každý sám, byli v nemocnici, na oddělení následné péče, v domově pro seniory. Od konce října jsou zase spolu,“ uvádí syn Vladimír Ticháček.

Jeho manželka Ivana pracuje jako staniční sestra v plzeňské fakultce, právě ona rozhodla o tom, že tchánovi a tchyni pomohou v Clementas.

V Janovicích si nyní manželé užívají podzim života. Chodí na aktivizační hodiny kreslení a tvoření, které tu jsou na programu každý den. Vůbec nejradši jsou v momentě, kdy dorazí harmonikář. Klienti s ním mohou zpívat i hrát písničky, které znali celý život. „Těšíme se, že nám zahraje tu naši, při které jsme se seznámili,“ uzavřela žena.

Manželé Ticháčkovi spolu žili spokojeně téměř celý život ve Kdyni. Vychovali spolu tři děti. Dvě dcery žijí v Německu. Jejich syn v Líních u Plzně. Mají pět vnoučat a čtyři pravnoučata. Jiřina pracovala jako kuchařka, následně jeřábnice. Jiří se staral o revizi výtahů. Žili klidný život, kdy se ze všeho nejraději starali o své děti a svou zahradu.