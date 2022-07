Mamince Lukáčové snad radil Cimrman. A narodila se trojčata

„Na čem pracujete, doktore Čechove?“ ptá se český velikán Jára Cimrman spisovatele v proslulém filmu. „Dvě sestry,“ reaguje ruský literát. Cimrmanovu odpověď: „A není to málo, Antone Pavloviči?“. Jako by si to vzala už v roce 1957 k srdci ve Vranově u Břas maminka Lukáčová. Tehdy totiž přišly na svět Vendulka, Maruška a Milena Lukáčovy, které teď 4. července oslavily pětašedesáté narozeniny.

Trojčata Maruška, Vendulka a Milena oslavily společně 65. narozeniny | Foto: Deník/Václav Havránek

„Dohromady jsme nevážily ani osm kilogramů, ale o to více nás doma ve Vranově u Břas bylo. Nejstarší jedenáctiletá sestra mamince pomáhala s naší výchovou a kromě toho jsme vyrůstaly se třemi bratry. Bohužel, už nejsou mezi námi,“ svěřila se paní Milena, na jejíž zahradě se oslavenkyně sešly a zavzpomínaly. Právě Milena vylétla z rodinného hnízda jako první. Následovaly ji obě sestry, které podstatnou část zaměstnání strávily v rokycanské prádelně a musely končit až s jejím zánikem před necelými deseti lety. Našly si pak jiné uplatnění, ovšem po naplnění důchodcovského věku už ani jedna nepracuje. První plzeňská trojčata vystoupila v Show Jana Krause Jen o odpočinku však jejich život rozhodně není. Milena je maminkou dvou dětí a pyšnou babičkou pěti vnoučat: „Pokud mi zbude čas, tak se věnuji čtení a především diamantovému malování, kdy obrazy vznikají sázením barevných plastových diamantíků na lepivý podklad.“ Vendula před lety ovdověla a posléze se přestěhovala z Břas do Rokycan. „Jsem tu náramně spokojená. Procházky se psem, cestování a vnoučata, to mne maximálně naplňuje,“ hlásila matka tří dětí, které mají další čtyři potomky. A dnes prý právě při cestě vlakem za vnoučaty na Špičák poprvé vyzkouší seniorský tarif. Zbývá Marie, která žije ve Strašicích. Má dvě děti, čtyři vnoučata a jejím hobby je rovněž tvorba diamantových obrázků.

