„To je hrozné, co dokáží lidé udělat za bordel. Fuj. Jestli si chtěli vylovit něco na sebe, tak měli jít do charity a ne tady dělat takový nepořádek. Kdyby tak v těch kontejnerech chtěli uvíznout, nenechavci. Mám po chuti jít vůbec nakupovat. Ještě jak to zapáchá, jak je to mokré, strašné,“ řekla jedna z návštěvnic hypermarketu. Podobně hodnotili nepořádek i další.