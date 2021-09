Na zámku v Chudenicích vystavuje své krajinky malíř Ladislav Turner z Příchovic. A i když maluje přes padesát let, je to jeho první samostatná výstava v životě.

Ladislav Turner se svými obrazy. | Foto: Foto: Ludvík Pouza

Příchovice u Přeštic jsou plné lidí, kteří mají nadání v různých směrech. Mají tam řezbáře, literáty, hudebníky, zpěváky, sportovce, herce, ale také ty, jenž se věnují malování. Vedle Jiřiny Andrlíkové a Hany Matějovské tam působí i Ladislav Turner (77 let). Vyučil se malířem pokojů - lakýrníkem u malíře Josefa Jílka v Přešticích. Ten také maloval obrazy a neustále Ladislava přemlouval k tomu, aby se malbě obrazů jako hobby také věnoval. Ale Ladislava to nikdy nelákalo. K tomuto „koníčku" ho nakonec přivedla zvláštní náhoda. „V roce 1968 jsem měl na motocyklu havárii a od té doby jsem upoután na invalidním vozíku. Asi za dva roky mi moje žena koupila k Vánocům olejové barvy a řekla: zkus to. A tak jsem začal. Je to už 50 let," vzpomíná na začátky Turner.