Před druhým víkendem začínající zimní sezony mají lyžaři na šumavském Špičáku k dispozici zhruba polovinu sjezdovek v celkové délce cca 4,5 km. Leží na nich v průměru 30 až 70 cm sněhu, mimo ně zhruba 30 cm. Po současném oteplení a dešti by se ale mělo ochladit a připadnout i čerstvý sníh. „První tři dny od čtvrtka 7. do soboty 9. prosince jsme měli velmi pěknou návštěvnost okolo 1000 lyžařů denně a lyžovalo se zcela bez front. Počasí nám pak nepřálo, ale už dnes se ochladilo a víkend by měl být zase zimní,“ uvedl k aktuálním podmínkám vedoucí střediska služeb Ski&Bike Špičák Jan Kasík.