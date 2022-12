Po 267 uplynulých dnech se lyžaři a snowboardisté opět vrátí na sjezdovky největšího lyžařského střediska Plzeňského kraje – Ski&Bike Špičák. Železnorudský areál využil přírodní sněhovou pokrývku i možnost technického zasněžování a zítra odstartuje novou lyžařskou sezonu 2022/23. „S jistotou budeme mít na pátek připravenu cca 1,5 kilometru dlouhou sjezdovku v kombinaci horního úseku jedničky Turistické s dojezdem po dvojce U zalomeného. Další tratě budeme otvírat postupně, jak nám to sněhové podmínky a technické zasněžování umožní,“ řekl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Levnější jízdné

V prvních dnech navíc areál láká lyžaře na výrazné slevy oproti oficiálnímu ceníku aktuální sezony. „Až do odvolání snížíme v úvodu sezony ceny skipasů zakoupených přes náš e-shop o 25 %, v kamenné pokladně pak o 20 %,“ uvedl Kasík. Konkrétně tedy vyjde například celodenní skipas pro dospělého v e-shopu na 668 korun/v kase na 712 korun (oproti ceníkovým 890 korunám). Děti (7-14 let) na 480/512 korun (oproti 640 korunám) a mládež (15-18 let) na 593/632 oproti 790 korunám. Stejné slevy se vztahují i na celodenní rodinnou jízdenku. „Samozřejmě chceme lidi přilákat hned na úvod ve větším počtu a slevy taky reflektují dosavadní nabídku sjezdovek,“ dodal Kasík.

Modrý sloup na Šumavě zůstane turistům zavřený zřejmě navždy. Kvůli tetřevovi

Hned od pátku bude otevřena i nová půjčovna lyží a dalšího vybavení v prostorách dokončované víceúčelové budovy, kde má též nové prostory i lyžařská škola nebo skiservis. Stejně tak se otevřou obvyklá místa pro občerstvení.

Parkování pro veřejnost zdarma je jako tradičně zajištěno na hlavním areálovém parkovišti (200 míst) s přibližovacím vlekem a na městských Kaskádách (cca 500 míst).Jezdit po celém železnorudském údolí už bude také zdejší městský skibus.

Další areály

Kromě Špičáku se o víkendu otevře i areál Samoty. Zahájení sezony chystá i areál Nad Nádražím. „Ještě se rozhodujeme, kdy to spustíme, ale nejpravděpodobněji v pondělí 19. prosince,“ sdělil za areál Ladislav Zísler.

Následující víkend počítá se spuštěním sjezdovky také areál v Kašperských Horách, jak informoval tamní provozovatel Lukáš Pokorný.