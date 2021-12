Sezonu v pátek zahájil Ski&Bike Špičák a že na to již lidé čekali, bylo patrné z jeho návštěvnosti. Parkoviště bylo v sobotu plné do posledního místa. Přivítala je bohatá sněhová nadílka. „Je to luxus, konečně jsme se dočkali. Jezdím sem rád, líbí se mi tady, je tady vše, aby se zde nechal strávit celý den. Sníh je parádní,“ liboval si jeden z návštěvníků Libor Váchal z Plzně.