Velký zájem o lyžovačku byl patrný na železnorudském Špičáku, kde zahájili stejně jako některé další areály sezonu v pátek. „Máme v provozu zatím jednu sjezdovku, která je kompletně technicky vysněžená. Zatím zde prakticky neleží přírodní sníh, je inverzní počasí. Je krásně slunečno, což ještě více přispívá k příjemným podmínkám pro lyžování,“ řekl za provozovatele areálu Jan Kasík.

V areálu byla patrná i různá opatření, které se musí dodržovat. Byly vyhrazeny koridory kudy přistupovat ke kasám i následně k lanovce. „Zatím jsme nezaznamenali žádné problémy. Návštěvnost je zatím tak akorát, netvoří se fronty, na sjezdovce je dost místa. Máme tady extra pracovníky, kteří dohlížení na veškerá dodržování. Řekl bych, že je vše ještě lepší, než jsme čekali. Nejsou konflikty, všichni jsou ukáznění,“ zhodnotil Kasík.

Jediné limitující je dle jeho slov gastroprovoz, kdy mohou být otevřena jen okénka. „Naštěstí je ale nyní hezky, tak není takový problém konzumovat i venku v dostatečných vzdálenostech,“ poznamenal provozovatel.

Návštěvníci se tam mohou občerstvit u několik okének, jedno je i na vrcholu Špičáku u rozhledny. Kde jsou rovněž v provozu i originální toalety.

Lyžaři si příjemnou atmosféru užívali, připadala jim spíše jako jarní než předvánoční. „Je nádherně. Strašně jsem se těšila, že si konečně zalyžuji, a to počasí je naprosto luxusní. Vůbec mi nepřipadá, že jsou za pár dní Vánoce. Ještě když se podívám o kus dál a vidím, jak tam chodí i turisté v krátkých kalhotách. Je to ale naprosto boží a jsem ráda, že už se areály otevřely. Opatření jsou v pohodě, není to nic hrozného,“ řekla jedna z nadšených lyžařek Alice Mrázková z Plzně.

Co se týče turistů, tak se ukázal i jeden nešvar, který by mohl mít i nepěkné následky. Někteří se totiž při výšlapech na vrchol snažili přebíhat i sjezdovku, kde jezdili lyžaři.

Areál bude otevřen denně, a to i během vánočních svátků, silvestra či Nového roku. Jen na Štědrý den provoz skončí ve 12.30 hodin.

Dalo by se předpokládat, že když jsou zavřené hotely, že budou mít areály nižší návštěvnost, ale provozovatel Špičáku s tím nepočítá. Pozitivní pro ně totiž je, že lidé nejezdí na lyže za hranice. „Máme většinu návštěvníků denních ze spádových oblastí a zároveň čekáme, že se promítnou uzavřené hranice, kdy nejsou v provozu střediska na německé straně. Nečekáme tak, že by byl úbytek, spíše možná naopak. Ale je doba, kterou jsme nikdo nezažili a nevíme, co se bude dít. Každý den je pro nás překvapením, co bude,“ uzavřel Kasík.

Kromě Špičáku jsou na Železnorudsku otevřeny také areály Nad nádražím a Samoty.