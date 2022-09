Mezinárodní setkání, takzvaný workcamp s názvem Back to nature, potrvá ještě do 9. září a dobrovolníci tu zažívají činnosti, které v dalekých městech neokusili. Jde o běžné denní věci táborníků, jako údržba tábořiště, příprava jídla pro skupinu nad ohništěm, sečení trávy na louce a pěstování lokálních plodin. Navíc, na konci celého workcampu, mají možnost naučit se rozložit tábořiště a tím zdokonalit své manuální dovednosti.

Do Českého lesa přijela i Japonka Eri Otsuka, které je jednadvacet let a na evropském kontinentě se ocitla poprvé. „Vaše krajina tady je opravdu hodně jiná, než na kterou jsem zvyklá od nás z Japonska. Moc se mi tu líbí a také se mi líbí a chutná vaše jídlo,“ usmívá se studentka Eri.

Veliký rozdíl mezi přírodou Mexika a Česka poznává také Maxičanka Luisa Mariana Rodriguez García. „O Česku jsem slyšela u nás doma v Mexiku, ale v Evropě jsem nikdy nebyla. Zajímalo mne, jak to zde vypadá a zda je pravda, co jsem slyšela,“ říká dvaadvacetiletá studentka z Mexiko City, nejlidnatějšího města Severní Ameriky. Spolu s ní dorazil šestadvacetiletý student Alejandro Mora Gutierrez. Nikdy před tím se neviděli, ale náhoda chtěla tomu, že se dva lidé ze stejného města potkali až v Českém lese. „Hodně v Mexiku cestuji, a také mne hodně zajímalo, jak vypadá česká krajina a české lesy a také historie a jak funguje mezinárodní kemp. Proto jsem se vydal k vám do Česka a zároveň je to moje první cesta do Evropy.“

Kemp v Josefově údolí není nějakou novinkou. „Provozujeme ho zde už třicet let,“ dodává Milan Smrž, který o kemp pečuje zmiňované tři desítky let. „Byla to krásná léta, to letošní už pomalu končí, končí sezóna a studenti pak pomohou týpí složit, naložit na nákladní auto a odvézt do skladu.“ Kemp ožije opět napřesrok.

Mimo fyzické práce mají účastníci možnost si v chráněné přírodní oblasti i užít různé volnočasové aktivity, skupinové hry nebo třeba výlety do okolí. Minulý pátek tak například vyrazili z Josefova údolí na rozhlednu Havran, pak na Arnoštovu leštírnu a odpoledne odjeli na dvoudenní pobyt v Mariánských Láznfích.

Tento projekt se koná ve spolupráci CHKO Český les, společnosti EUROSOLAR a neziskové organizace INEX-Sdružení dobrovolných aktivit.