Uplynulý kalendářní rok byl v Národním parku Bavorský les (NPBL) výrazně teplejší oproti dlouhodobému průměru. To se projevilo i v podprůměrném počtu mrazových dnů. Dokazují to každoroční statistiky meteorologické stanice Waldhäuser, ležící jen cca 10 kilometrů od české Modravy, za rok 2023.

Čeští turisté rádi jezdí do Bavorského lesa, vyhledávaným cílem je i Malé Javorské jezero. | Foto: Deník/Milan Kilián

Jak národní park nyní informoval, průměrná teplota ve Waldhäuseru v roce 2023 byla 7,8 stupně Celsia. Pro srovnání: průměr od roku 1972 do roku 2001 byl 5,8 stupně Celsia. To znamená, že v roce 2023 – stejně jako v letech 2019 a 2022 – byla zaznamenána druhá nejvyšší průměrná teplota od začátku měření v roce 1972. Jen v letech 2014 a 2018 bylo v horské obci pod Luzným ještě tepleji, v průměru 7,9 stupně Celsia.

V roce 2023 bylo v této malebné krajině na německé straně Šumavy 31 letních dnů, tedy dnů, kdy se teploměr vyšplhal přes 25 stupňů Celsia. Tato hodnota byla překročena v minulosti pouze dvakrát, a to v roce 2003 s 39 dny a v roce 2015 se 40 dny. I v zimě bylo počasí mírnější, než je průměr, neboť měřicí přístroje zaznamenaly třetí nejnižší počet mrazových dnů, tedy dnů, kdy teploměr klesl pod nulu. V roce 2023 to bylo 106 dní, dlouhodobý průměr je 134,5 dne. Je to tedy rozdíl téměř celého měsíce. Předchozí extrémy byly zaznamenány v roce 2002 (s 98 mrazovými dny) a v roce 2014 (88).

Nadprůměrně teplý rok hlásí v porovnání s průměrem za předchozí roky i meteorologická stanice Plechý (1344 m n. m.) na české straně Šumavy. Průměrná roční teplota vzduchu na stanici Plechý v nadmořské výšce 1344 m byla vloni 4,9 °C, což je o +0,2 °C více, než je průměr z let 2015-2023.