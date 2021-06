Pro materiální pomoc se rozhodli v Nýrsku. V sobotu od 10 do 13 hodin můžete do tamní hasičské zbrojnice donést: zakrývací plachtu, hadry, rukavice, oblečení pro děti i dospělé, konzervy, trvanlivé potraviny, lůžkoviny, polštáře, kýble, smetáky, hry pro děti, nádobí, vyřazené hračky a podobně.

Stejně tak pořádá materiální sbírku Český červený kříž v Klatovech. Tam můžete potřebné věci donést v neděli od 10 do 16 hodin, v pondělí od 13 do 17 hodin a v úterý od 15 do 19 hodin. Více informací se dozvíte na telefonním čísle 731 092 002.

Český červený kříž otevřel také sbírkový účet: 333 999/2700, variabilní symbol 2101.

Finančně pomoci budou moci lidé například na Bolfánku v Chudenicích, kde se koná akce Vinaři na Bolfánku. "Jestliže se dostaneme s výběrem vstupného do kladných čísel, vše odešleme na konto ADRY pro aktuální pomoc postiženým na Moravě. Na akci samotné pak bude zapečetěná kasa Dobrovolnické centrum ADRA Klatovy, kde budete moci také přispět. Uvažujeme i o dražbě výběrových vín našich vinařů a výtěžek této aukce rovněž pošleme na Moravu," uvedl za pořadatele Karel Jungwirth.

Pokud se nedostanete do Chudenice ADRA vypsala veřejnou sbírku.

Číslo účtu veřejné sbírky: 66888866/0300 Variabilní symbol: 390

Pomoci samozřejmě můžete i zasláním peněz přímo na Moravu. Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasažených katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku. Číslo účtu je: 4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Přispět je možné i zasláním DMS ve tvaru: DMS DCHB 30, 60, 90 na číslo 87 777.