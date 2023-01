Nejjednodušší to mají lidé, kteří mají stromek umělý, odstrojí, sbalí a je hotovo. Lidé v rodinných domech je většinou spálí v kamnech či kotlích. Ostatní pak mají dvě možnosti, buď ho odvézt přímo do sběrného dvora nebo dát na místo svozu. "Vánoční stromek, který dosloužil, určitě nepatří do kontejneru nebo popelnice na směsný odpad, ale do sběrného dvora. Svoz vánočních stromů a úklid po svátcích bude zajišťovat Pošumavská odpadová v období od 9. do 20. ledna. Stromky prosím soustřeďte na jedno místo vedle popelnic či kontejnerů," sdělil jednatel Pošumavské odpadové Michael Skrbek.