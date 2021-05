Doslova útokem vzali lidé obchod Kik v Klatovech, kde se od rána tvořila fronta a mnozí nakupující měli ruce obložené věcmi. Rušno bylo i v sousedním obchodu s obuví. „Viděla jsem na facebooku, že Kik bude mít slevy, tak jsem se přišla podívat. Ale že tady bude tolik lidí, to jsem tedy nečekala. Slevy prostě lákají a zavřeno bylo dlouho. Že se ale budou nakupovat zimní bundy, to jsem tedy nečekala. Asi zásoby na zimu už, kdyby se zase zavřelo,“ uvedla s úsměvem Pavlína Jelínková.

Ani v centru města nebyl tradiční klid, což se dalo přičítat i tomu, že se tam konaly prodejní trhy. Ale i obchodníci si zájem pochvalovali. „Všichni říkali, jak přijdou, až otevřu, a přišli. Od rána jsem se nezastavila. Jsem moc ráda, že jsme konečně otevřeli a lidé se vracejí,“ řekla majitelka obchodu se spodním prádlem v centru Klatov Alena Martinová.

Z otevření měly radost i v nedalekém obchodě Šifra móda. „Jsem hodně rády, že jsme mohly otevřít, ale trochu se bojíme, protože lidé přehodnotili, co potřebují, co nepotřebují. Nevíme, kolik lidí přijde a nepřijde. Ve zboží máme hodně peněz. V zimě se neprodalo, těžko říct co se prodá z jarního, ale každopádně už jsme se na zákazníky těšili,“ uvedla za obchod Jana Frydrychová.

Kvůli koronavirové pandemii museli i jeden ze dvou obchodů zavřít. "Z kompenzací, které jsme dostávaly, se dva nájmy platit nedaly. Bylo to i tím, že po první uzavření, začali lidé méně chodit nakupovat a odráželo se to na tržbách," sdělila podnikatelka.

Neměli ale úplně uzavřeno, provozovali výdejní okénko pro přepravce, takže ve styku s lidmi provozovatelky byly. Bohužel je ale situace dohnala k tomu, že si musely najít jinou práci, aby vše utáhly. "Potřebovaly jsme z něčeho žít," poznamenala Frydrychová.

Okénko bylo ale i výhodou. "Lidé, kteří se o nás nevěděli, tak zjistili, že zde jsme a co se u nás vše dá nakoupit. Těšilo je, že je zde česká móda. To bylo pro nás plus. Tak uvidíme, jak bude vše dál," dodala Frydrychová.