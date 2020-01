Navíc je ale stále více těch, kteří nechtějí jíst klasická jídla, ale dávají přednost lehčím. A právě taková nabízí Žíznivej kozel v Klatovech, kde jim k jídlu natočí i pivo přímo z tanku. Zájem o lehčí stravu je patrný už z vysoké návštěvnosti.

„První naše vize byla moderní pivnice, ale nakonec jsme to spojili s kvalitní gastronomií. Základ našich jídel se odráží od toho, co my sami bychom chtěli jíst někde v restauracích. Klasika mnoha lidem, včetně nás, nevyhovuje, proto jsme šli jiným směrem. Snažíme se o čerstvost a dělat jídla lehčí. Když to jde, tak nakupujeme od farmářů, například králíky z Kamýka, býky ze Šumavy a kde to jde. Většinu se snažíme dělat ze základních surovin zde,“ řekl provozovatel restaurace Pavel Chmelík.

Každý den obědové menu obměňují, aby měli lidé pestřejší výběr. Stálicí zůstávají saláty. Nejžádanějším jídlem Žíznivého kozla je hamburger, kterému je vždy věnováno i páteční obědové menu, kdy se střídají různé druhy. Stálicí je však hamburger s pivní cibulkou. „Trend už běží několik let a stále se drží. I když to není z gastronomického hlediska špička, tak to lidi baví,“ poznamenal Chmelík.

Návštěvníky baví jídla a majitele baví pro ně chystat stále něco nového, dávají do své práce srdce, bez čehož by to podle nich nešlo. „Pořád se snažíme vše zdokonalovat a posouvat se dál. A nejen co se týče jídel. Děláme i degustační večery, kdy se lidé mohou seznámit s jídly světových kuchyní ve spojení s pivem, se sektem, s rumem a podobně,“ sdělila Kateřina Chmelíková, která společně s manželem restauraci vede, a dodala, že menu mění i podle sezony. „Veškeré jídelníčky má na starost náš šéfkuchař Jan Pitel, kterého si moc vážíme a jsme rádi, že je tady.“