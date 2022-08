Partnerství se zahraničními městy je dle jeho slov velmi přínosné, s Aldenem již trvá 30 let. „Naše spolupráce s Aldenem je neuvěřitelně úspěšná, protože se nám podařilo historicky propojit fungování spolků. Není to postavené na setkávání jen starostů, ale velkou úlohu sehrává partnerství škol, které mezi sebou pořádají výměnné pobyty, hasiči se potkávají, stejně tak fotbalisté, nebo náš Železnorudský sbor vystupuje v Aldenu a sbor z Aldena nyní na našich slavnostech,“ vyzdvihl Smola s tím, že je pyšný na to, že u zrodu spolupráce škol byl jeho otec Richard Smola.

Během programu si zástupci měst předali také dárky jako vzpomínku na výročí.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Program byl velmi bohatý, kdy v pátek se v Železné Rudě mimo jiných představil Železný Zekon, který například na sobě nechal štípat dříví, houpat ženy a na závěr namotával v puse na provázek žiletky. Doslova zlatým hřebem večera byl koncert Kapitána Dema. V sobotu program pokračoval, kdy v rámci něj zazpívali Maxim Turbulenc a mnoho dalších. „Pevně věřím, že program máme vždy postaven tak, aby si každá generace užila,“ řekl starosta.

