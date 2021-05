Vyhlášku o nočním klidu schvalovali v Sušici letos poprvé. Stály za tím mimo jiného i stížnosti některých obyvatel na rušení právě nočního klidu během koncertů do pozdních hodin. "Do současné doby jsme vyhlášku nepotřebovali, vždy jsme se snažili jít cestou kompromisu. Ale jelikož asi doba pokročila a začaly se nám množit stížnosti, tak jsme se rozhodli jít cestou vyhlášky a v podstatě akce regulovat. Nedojde vyloženě k jejich omezení, ale dali jsme tomu právní rámec. Těžko říct, zda se vůbec všechny akce, které jsou ve vyhlášce, budou konat," uvedl starosta Sušice Petr Mottl.

Dá se předpokládat, že s postupním rozvolňováním začnou pořadatelé ještě domlouvat další koncerty, s povolením prodloužení času to už ale bude komplikovanější. "Může se vyhlášky s dalšími akcemi schválit znovu, ale musí to projít zastupitelstvem, takže to není tak jednoduché. Určitě to nejde schválit z týdne na týden," dodal starosta.

Stejné je to i v Klatovech. Doba nočního klidu je stanovena od 22 hodin do 6 hodin následujícího dne.

Akce s výjimkou v Sušici

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 24 do 6 hodin, a to v následujících případech:

a) v noci z 15. května na 16. května z důvodu konání tradiční akce Majáles na ostrově Santos

b) v noci z 22. května na 23. května - koncert Kabát revival na ostrově Santos

c) v noci, kdy bude probíhat promítání filmů cyklu „Letní kino na Santosu“, pravidelně ve čtvrtek v měsících červen, červenec, srpen na ostrově Santos

d) v noci z 2. září na 3. září - poslední promítání filmu z cyklu „Letní kino na Santosu“ na ostrově Santos

e) v noci ve dnech 22. – 24. června na den následující - filmové produkce „Kinematograf bratří Čadíků“ na ostrově Santos

f) v noci ze dne konání tradičních letních akcí na ostrově Santos na den následující:

25. června – hudební produkce Retropárty 80&90;

2. července - koncert skupiny Trautenberk;

17. července – festival ŠUM 21;

6. srpna - koncert skupiny Rybičky 48;

21. srpna - koncert skupiny Harlej;

g) v noci z 24. na 25. července - Piggy Beer session vol. 5 v prostoru Skateparku

h) v noci z 13. na 14. srpna - festival InSpirace na dětském hřišti u gymnázia

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 1 hodiny do 6 hodin, a to v následujících případech:

a) v noci z 28. na 29. srpna 2021– z důvodu konání tradičního hudebního festivalu Metal Madness

b) v noci ve dnech konání tradiční Sušické pouti na den následující, konané z pátku na sobotu a ze soboty na neděli jeden víkend v měsíci září.

3) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna 2022

Akce s výjimkou v Klatovech

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;

b) v noci ze dne konání tradiční Klatovské pouti na den následující, konkrétně v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli jeden víkend v měsíci červenci

2) Doba nočního klidu se vymezuje:

a) od 24 hodin 7. května do 6 hodin 8. května z důvodu konání akce Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye;

b) od 23 hodin 5. června do 6 hodin 6. června z důvodu konání koncertu v kempu Lázně

c) od 23 hodin 12. června do 6 hodin 13. června z důvodu konání koncertu v kempu Lázně

d) od 23 hodin 17. července do 6 hodin 18. července z důvodu konání koncertu na náměstí Míru

e) od 23 hodin 24. července do 6 hodin 25. července z důvodu konání koncertu v kempu Lázně

f) od 23 hodin 7. srpna do 6 hodin 8. srpna z důvodu konání koncertu na náměstí Míru