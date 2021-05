V areálu bývalého masokombinátu v Klatovech je poslední měsíce čilý stavební ruch a opět mezi lidmi kolují různé teorie, co tam vzniká. Nejde o žádnou výrobu.

Stavba v bývalém masokombinátu v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Jakmile se začalo v areálu stavět, Klatované začali spekulovat, co v místě vzniká. Někdo tam viděl obnovení výroby masokombinátu, někdo porážku halal, někdo jinou výrobu. „Slyšel jsem od několika lidí, že by tam Turci měli stavět porážku, ale říkal jsem si, že je to hloupost, protože ti by určitě nestavěli takhle novou budovu. Halal je pořád strašák. Když se něco staví, hned se opět tohle téma rozvíří,“ řekl Klatovan Petr Král.