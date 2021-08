Z džungle je opět krásný zámecký park. Tak hodnotili návštěvníci park u zámku v Bezděkově, který byl otevřen první srpnový den.

Zámek a park v Bezděkově. | Foto: Deník/Daniela Loudová

"Je to krása. Bylo to tady zarostlé a teď je to opět nádhera. Ráda jsem se tady opět prošla a zavzpomínala. Doufám, že bude park otevřen častěji a snad brzo i zámek, který se tak pěkně opravuje. Bylo to třeba. Konečně se do toho pustili," řekla jedna z procházejících.