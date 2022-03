Primárním impulsem byl asi fakt, že v Klatovech žijeme a máme zájem, aby se Klatovy rozvíjely směrem k modernímu městu pro 21. století. Také si myslíme, možná trochu neskromně, že vzhledem k našim různorodým profesím a zkušenostem máme našemu městu co nabídnout.

Na co se ve spolku zaměřujete?

Chceme do Klatov přinášet témata, která se bohužel moc neřeší. Uspořádali jsme například debatu na téma sociálních služeb nebo bezpečnosti – to jsou záležitosti, které lidi zajímají, ale bohužel se o nich moc nemluví. Na první jarní den chystáme besedu se zdejšími podnikateli a živnostníky. Hosty jsme vybrali tak, aby reprezentovali různé pohledy na podnikání v Klatovech. Na jaro navíc chystáme jednu velkou komunitně-společenskou akci akci, která se bude trochu vymykat tomu, čemu jsme se zatím věnovali. Myslím, že to bude „pecka“. Naše aktivity lze sledovat na internetových stránkách www.klatovy21.cz nebo na facebooku.

Čeho byste chtěli docílit?

Všichni víme, že Klatovy jsou nejkrásnější město ve střední Evropě. Rádi bychom přispívali k tomu, aby to tak zůstalo a život zde odpovídal době, ve které žijeme. Vnímáme, že velkým problémem Klatov, i ostatních podobně velkých měst, je odliv lidí do větších center nebo do ciziny. I když tenhle proces je asi nevyhnutelný, rádi bychom přispěli tou pověstnou troškou do mlýna, aby byl život pro lidi v Klatovech o něco atraktivnější. Případně, aby podobně jako většina z nás, měli po „zkušené“ mimo Klatovy touhu se sem vrátit a ideálně nabrané zkušenosti zúročit ve prospěch města.

Kdo může být součástí vašeho spolku?

Jsme maximálně otevření, žádná omezení ohledně členství ve spolku nemáme. Všichni, kterým leží osud a budoucnost našich Klatov na srdci, jsou vítáni. Stačí se ozvat na e-mail, který lze nalézt na internetových stránkách.