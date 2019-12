Nedávno se svěřila, že kvůli tomu, že skončila po operaci na vozíku, je pro ni vše velmi finančně náročné, především nákladné rehabilitace, které potřebuje. A lidé ukázali, že jim to není lhostejné a pomohli jí.

Před pěti lety ženě diagnostikovali lékaři nezhoubný nádor na sluchovém nervu. Výsledkem operace měla být jednostranná hluchota. Vše ale dopadlo jinak, zůstala v umělém spánku, když se probudila hýbala jen hlavou. Cítila beznaděj, změnila se natolik, že jí ani její dvě děti, které viděla až po třech měsících, nepoznaly. Nic ale nevzdala, děti jí dodávaly energii, chtěla být s nimi.

Následovalo nesčetně rehabilitací v Česku i na Slovensku, které vždy pomohly se posunout dál. Ale najít rovnováhu je stále na dlouho. Postupně díky rehabilitacím rozhýbala ruce a nohy, ale stále je na vozíku. Jejím velkým snem je se z něj jednou postavit na své nohy. Nedávno se dokonce nastěhovala do bezbariérového bytu, což je pro ni také velký posun.

DVA ROKY KLID

Ale na to, aby se jednou postavila na své nohy a znovu chodila, jsou potřeba další a další rehabilitace, které jsou velmi finančně náročné. Díky dobrým lidem si je však bude moci dopřát. „Prý je dnešní svět a lidé v něm zkažení a všímají si jen sebe a svých problémů. Já si to nemyslím. Mně hodně lidí pomohlo, známých i neznámých. A za to všem moc děkuji. Každý rok se snažím jezdit na rehabilitační pobyt dvakrát. Vy všichni, kdo jste mi přispěli, i třeba tou nejmenší částkou, jste mi ulehčili od spousty starostí. Díky vám mohu být dva roky v klidu. Ještě jednou díky moc a hezké Vánoce,“ vzkázala Bendová, kterou nyní čekají rehabilitace v Klimkovicích.