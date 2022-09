„Letos jsme se zde sešli, abychom pomohli Karolínce z Nýrska k zakoupení invalidního kočárku a rehabilitačního přístroje motomed, který by jí měl pomoci rozpohybovat nožičky. Dále pomáháme Leonce z Dlouhé Vsi, částečně i její půlroční sestřičce, kterým náhle zemřela maminka a zůstaly samy s tatínkem. Kvůli tíživé finanční situaci nemohla na žádný tábor a my jí díky pomoci lidí vyšleme hned na dva. Dále se celá akce nese ve vzpomínce na Václava Anděla, který byl osobností Chariťáku, předešlé dva ročníky zvítězil. Chceme tak finančně pomoci i jeho dvěma dětem. Hlavní běh rovněž ponese jeho jméno,“ řekl za organizátory Jiří Zavřel.

Akce se zúčastnila i Karolínka s maminkou. „Jsme moc rádi, že nás do Chariťáku zapojili, pomůže nám to moc. Té pomoci, kterou já bych mohla Káje dát, už není tolik, vše už je teď hlavně o financích, já se můžu snažit, jak chci fyzicky, ale peníze chybí. Spousta věcí, které ona potřebuje, nejsou hrazené pojišťovnami. Já už to sama nezvládám. Karolínka má také svůj transparentní účet, kde nás lidé podporují průběžně,“ řekla s vděčností maminka.

Potěšující bylo, že se běhu zúčastnily i rodiny, kterým se pomáhalo v předešlých ročnících. Kromě běhu lidé pomáhali také zakoupením vína od Spolku klatovských vinařů, který se na akci prezentoval a veškerý výtěžek putoval na sbírky. V pátek i v sobotu se konal rovněž kulturní program, kdy zahrály kapely Pilouni, No Way, Adys, Kamuflon a Fiasko.