Na výstavě ukázali své skvosty chovatelé z Klatov, ale i za dalších koutů republiky. Nechyběla ani návštěvníky oblíbená tombola.

Klatovský spolek má do dvaceti členů a bohužel se příliš nedaří řady rozšiřovat. „Spolek má dlouholetou historii. Výstavy pořádá již 53 let. Snažíme se udržet tradici, i když poslední dobou je to čím dál těžší. Mladí lidé nemají příliš zájem, když k nám někdo přijde, málokdy vydrží delší dobu, protože zvířata potřebují každodenní péči a spousta mladých není ochotná to dát,“ řekl Vlček, který byl spokojený s návštěvností na výstavě, čemuž přispěly i prostory v centru.

