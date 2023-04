Auta, která jsou již téměř legendární, se sjela v sobotu na náměstí v Klatovech. Některé děti ani nevěděly, co trabant je.

Trabanty na náměstí v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

"Tatí, co to je za auto? To je nějaký starouš, ne?" Tak se ptal malý syn svého otce, když procházeli okolo vozů značky Trabant. Pak chlapce ale zaujaly a všechny si je prohlédl. A nebyl jediný, Podívanou si nenechali ujít ani další lidé.

Některá auta vypadala, že zrovna vyjela z továrny, ale poslední trabant sjel z výrobního pásu 30. dubna 1991 ve Zwickau. Přesto se ale stále najdou lidé, kteří na ně nedají dopustit a hýčkají si je.

Ahoooooj, volali vodáci, kteří přijeli odemknout Otavu v Sušici