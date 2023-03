Charitativní bazárek, který se konal v sobotu v Chodově na podporu tříleté Aničky, měl velký úspěch. Rodina holčičky byla velmi dojatá.

Bazárek v Chodově pro Aničku Babkovou. | Foto: se svolením Jany Schweinerové

Bazárek uspořádali skvělí lidé, kteří chtěli pomoci rodině Aničky Babkové. Anička se narodila 10. prosince 2019 a první noc byla kritická, měla krvácení do mozku do obou komor, které způsobilo extrémní poškození mozku, následně hydrocefalus. Také měla novorozenecké krvácení do nadledvin, sekundární epilepsii a necelých pět měsíců byla krmená přes sondu. Má diagnostikovaný horizontální nystagmus a další diagnostika ji ještě čeká. Pomáhají jí rehabilitace a různá cvičení, jež jsou ale pro rodinu nákladné, proto vítají každou finanční pomoc, kterou byl právě zmiňovaný bazárek. „Jsem ještě dneska plná emocí a vděčnosti. Velký dík patří organizátorkám bazárku, které dokázaly vytvořit nezapomenutelnou atmosféru. Měly všechno do detailu připravené. Byla to parta lidiček, kteří mohli trávit den se svými rodinami, odpočívat nebo jít na procházku. Přesto celý den věnovali malé Aničce, aby jí dali možnost pokračovat v intenzivních rehabilitacích. Dopadlo to fantasticky,“ neskrývala dojetí a nadšení Aniččina babička Jana Schweinerová.

Částka předaná Aniččiným rodičům byla neuvěřitelných 68 000 Kč. „To všechno by ale nebylo možné bez všech těch, kteří na bazárek přišli nakoupit, přispět do kasičky, potěšit dobrým slovem. A také bez těch, kteří darovali zboží na prodej, vypěstovali a rozesadili květiny nebo napekli ty skvělé dobroty ke kávičce. Uzavřu to slovy Aniččina tatínka - udělali jste úžasnou věc pro úžasnou holčičku, všem patří obrovský dík," uvedla babička.

Poděkování patří i těm, kteří Aničku podporují již celé tři roky. Bohužel ji toho ještě hodně čeká, takže pokud byste chtěli usměvavou holčičku podpořit, můžete zaslat libovolnou částku na její transparentní účet: 111 00 33/5500, variabilní symbol 2220088.