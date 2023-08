Nejoblíbenějším podnikem, kam si lidé z Klatov a okolí rádi zajdou na zmrzlinu, je Zmrzlinkovna v Janovicích nad Úhlavou. O čemž rozhodli čtenáři v anketě Klatovského deníku. Zmrzlinkovna funguje od dubna 2017. „Hrál jsem profesionálně hokej, se kterým jsem v roce 2015 skončil. Náš sen tehdy s přítelkyní, nyní s manželkou, byl si otevřít nějaký podnik. Nejprve jsme přemýšleli nad barem, ale pak jsme si říkali, že se nám tam nechce být do rána, restauraci jsme také úplně nechtěli. Pak se naskytla tahle možnost, tak jsme si řekli, že nemáme co ztratit, a že cukrárna nám přijde jako nejlepší možnost,“ řekl Patrik Petruška, který tehdy neměl s tímto oborem žádnou zkušenost, na rozdíl od jeho manželky Jany.

Jejich zmrzlina patří mezi vyhledávané, přesto mají další plány. „Máme nyní točenou zmrzlinu z Opočna, kterou bereme od velkoodběratele a zároveň máme i od menší firmy kopečkovou zmrzlinu, která si ji sama vyrábí. Do budoucna si ale chceme dělat sami kopečkovou zmrzlinu. Toho bych chtěl dosáhnout v horizontu tří let,“ uvedl Petruška a přiznal, že jejich vzorem je Primavera v Pražské ulici Klatovech, kde prodávají italskou zmrzlinu originálních příchutí. A právě ta je druhou nejoblíbenější. „Máme z toho velkou radost, že naše zmrzlina návštěvníkům chutná,“ řekl tamní prodejce zmrzliny.

Radost z umístění měli i Petruškovi. „Je to krásné. Za nás je to milé. Bereme to s pokorou. Víme, že se dá usnout na vavřínech. Nehrajeme si na žádnou vysokou gastronomii, na nic načančaného na oko, ale snažíme se to dělat lidsky, dáváme poctivé porce, aby zákazníci byli spokojení. Jsme rádi, že jsme dostali tolik hlasů. Víme, že se stále dá i něco zlepšovat. Naše heslo je víc než míň,“ zhodnotila Jana Petruška.

Lidé jsou ochotní si za zmrzlinu i připlatit. „Chodím ráda na Pražskou, kde ráda ochutnám něco nového, je to něco jiného než dostanete běžně v každé cukrárně. Ty kousky ovoce, čokolády či oříšků ve zmrzlině zbožňuji. Je mi tak celkem jedno, že kopeček stojí třeba třicet korun, já si chci zkrátka pochutnat,“ řekla Natálie Zahrádková a její kamarádka Sofie Nováková má jako nejoblíbenější naopak točené zmrzliny. „Základ je výborná vanilka a pak si ráda dám nějakou ovocnou k tomu, ale ne příliš smetanovou, spíš více sorbet nebo tak. Ty se teď pohybují okolo padesáti korun za velkou, což je sice dražší než bývalo, ale když mi to po chvíli nepoteče po ruce, tak to ráda dám."

Navštěvované jsou také prodejní místa točených zmrzlin z obchodních domů. O tom svědčí třetí místo v Klatovech, které získal Icebox u Kauflandu. Čtvrté pak obsadila originální zmrzlina u OBI, která se vyrábí z čerstvého ovoce dle výběru zákazníka.

Top 5 dle čtenářů pak uzavírá zmrzlina v kavárně Yemenites v Klatovech. O oblíbenost nově od srpna usiluje také nové místo, kterým je růžová Lávka na Tylově nábřeží, kde si lidé rovněž mohou pochutnat na oblíbeném letním osvěžení.