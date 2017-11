Letošní památková sezona v kraji byla opět rekordní

Plzeňský kraj – Opět rekordní byla letošní sezona na památkách v Plzeňském kraji. Za prvních deset měsíců letošního roku dorazilo na dvanáct památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu v kraji 261 118 platících návštěvníků.

Oproti loňskému roku je to sice pouze o zhruba pět stovek více, počet návštěvníků ovšem roste každý rok. Oproti roku 2013 je to už o šedesát tisíc více. „Již několik let po sobě zaznamenáváme mírně stoupající trend návštěvnosti,“ uvedl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, pod kterou patří i Plzeňský kraj.

Nejnavštěvovanější byl stejně jako v předchozích letech hrad Rabí s 56 365 návštěvníky následovaný hradem Velhartice s téměř 47 tisíci a Švihovem s více než 32 tisíci návštěvníky. Nejvyšší nárůst zaznamenal zámek Horšovský Týn, kde návštěvnost oproti loňsku vzrostla o téměř 24 procent. Ke zvýšení návštěvnosti přispěla i bohatá nabídka kulturních akcí. Za celou dosavadní letošní sezonu nabídly hrady a zámky v Plzeňském kraji téměř 180 večerních a speciálních prohlídek, divadelních představení, koncertů, výstav i šermířských či tanečních vystoupení.

Podle Pavelce sice Plzeňský kraj těžko překoná jižní Čechy, které mají při stejném počtu památek téměř čtyřnásobnou návštěvnost, prostor pro růst však stále existuje. „I kdybychom dělali cokoliv, tak druhou Hlubokou s 300 tisíci návštěvníky ročně a druhý Český Krumlov se 450 tisíci na Plzeňsku mít nebudeme. Ale až dokončíme připravované velké revitalizační projekty, myslím, že bychom v Plzeňském kraji třeba v horizontu pěti let mohli dosáhnou i dvojnásobné návštěvnosti,“ řekl Deníku Pavelec s tím, že jde o projekty po cca 120 milionech korun v Plasích a Kladrubech a za zhruba 40 milionů v selském dvoře na Bolevci. „Bolevec je sice malá usedlost, ale vzhledem k umístění uprostřed velkoměsta by se při dobrém marketingu mohl stát i nejnavštěvovanější památkou v kraji,“ podotkl Pavelec.

Hlavní sezona sice už skončila, do konce roku však řada památek ještě nabídne zajímavý program. Klášter Plasy pořádá o víkendu 17. a 18. listopadu speciální prohlídky Hodinové věže sýpky s hodinářem Robertem Drozdou, který se o barokní hodinový stroj stará už 35 let. Adventní akce odstartují v sobotu 2. prosince Nebíčkem a peklíčkem na Rabí, speciální mikulášskou nadílkou plnou her a soutěží pro děti. Následující sobotu 9. prosince pak Rabí nabídne speciální podvečerní vánoční prohlídky. Vánoční koncert Václava Hudečka a Jiřího Stivína zazní 10. prosince v jízdárně zámku Kozel. Na Štěpána, 26. prosince, bude na nádvoří kladrubského kláštera živý betlém. Od 27. do 30. prosince bude otevřen hrad Švihov, od 26. do 30 prosince i zámek Horšovský Týn.