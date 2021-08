V posledních dnech bylo venku spíše jako na začátku podzimu. Podle aktuální předpovědi počasí se však ještě léto nevzdalo a koncem týdne nás čeká krásných až 31 stupňů. Také noční teploty se zvednou ze současných 10 až 13 stupňů až na 12 - 16 stupňů.

Zatímco už v pondělí jsme si mohli po několika spíše chladných dnech opět užít slunce a teplot až 25 stupňů, meteorologové přichází s ještě vyššími předpoklady.

Už v úterý by měla denní teplota vystoupat na 27 stupňů, den by měl začít polojasnem a postupně přejít až do oblačna, na severu kraje i s ojedinělými přeháňkami. Středa by měla být polojasná, při větší oblačnosti by na Šumavě mohly přijít i přeháňky. Teplota by přes den mohla dosáhnout na 27 stupňů. Ve čtvrtek by mělo být jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, teplota o stupeň vyšší než ve středu.

Nejvyšších teplot v tomto týdnu bychom se měli dočkat až v samotném závěru, v pátek, a to až 31 stupňů. I pátek by měl být jasný a odpoledne až oblačný s ojedinělými přeháňkami či bouřkami.