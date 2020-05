Letních táborů se děti přece jen dočkají. Sice doznají některých změn, ale i tak je o ně velký zájem. V této době už většinou bývaly kapacity naplněné, ale nyní ještě někde volná místa jsou.

Loňský letní tábor Pionýrské skupiny Jitřenka Kdyně na Zelené Lhotě na téma Narnie | Foto: PS Jitřenka Kdyně

Hlásit se můžete třeba na fotbalový tábor Jana Sýkory v Sušici, který nabízí dva turnusy. „Měli jsme dost přihlášek, ale jak přišel koronavir, tak se to zastavilo, takže se k nám mohou děti ještě hlásit. Turnusy máme od 12. do 18. července a od 24. července do 1. srpna. Určitě budeme muset zavést přísnější hygienická opatření, ale jsme v prostředí, ve kterém to nebude problém,“ řekl trenér mladých klatovských fotbalistů Tomáš Strnad.