Ocenění činů

O nové pojmenování požádal Pošumavský aeroklub Klatovy. Josef Hubáček, rodák ze Kdyně, byl pilotem Britského královského letectva (RAF), po válce byl povýšen do hodnosti majora a do svého propuštění v roce 1950 byl pilotem ČSA. V roce 1969 byl osloven leteckými nadšenci z Klatov a pomohl jim obnovit Pošumavský aeroklub Klatovy, který byl v roce 1948 zakázán. Ve funkci předsedy tamního aeroklubu působil až do roku 1979.