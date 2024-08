Oslavy 90 let Lesního divadla v Nýrsku. | Video: Daniela Loudová

Devadesát let oslavilo v sobotu 24. srpna Lesní divadlo v Nýrsku. Během čtyřhodinového programu se návštěvníci pobavili s Rytíři Koruny České.

Lesní divadlo bylo založeno v roce 1934 německým obyvatelstvem, jelikož v té době ho byla v Nýrsku většina. „Po válce, po odsunu Němců, vznikly asi tři nebo čtyři divadelní spolky, které hrály do roku 1965. Tehdy se postavil kulturní dům v Nýrsku a vedení města nutilo spolky, aby hrály angažované hry. Ty to odmítaly a časem se rozpadly. Lesní divadlo tak přestalo být udržované až do doby, kdy ho koupily Drůbežárny Xaverov jako rekreačku. Od nich jsem ho v roce 2006 koupil já,“ řekl majitel divadla Petr Mašek.

V současné době působí v Nýrsku velký divadelní soubor o zhruba třiceti členech. Hrají dvě představení v létě a jedno na Vánoce o adventu. Během léta se v Lesní divadle promítá třikrát týdně kino.

Podle majitelových slov je těžké provoz divadla udržet. „Člověk musí být fanatik a být do toho zapálený, či doslova blázen. Já jsem v důchodu, takže se se mám kde realizovat a zabavit se,“ pousmál se Mašek s tím, že žádné velké plány nemá, jen by chtěl divadlo udržet alespoň takové, jaké je nyní.

V rámci oslav 90 let divadla byl přichystán čtyřhodinový zábavný program. „Město Nýrsko pozvalo Rytíře Koruny České. Během odpoledne tak byly vidět souboje, ponožková bitva a další aktivity, do kterých byli zapojeni i návštěvníci,“ dodal Mareš.

I přes horké letní počasí se do divadla přišly podívat řady návštěvníků a děti měly možnost si vyzkoušet a prohlédnout i rytířské vybavení včetně mečů.