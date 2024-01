Dosud se tam ale nic stavebního neděje. Byla udělána architektonická soutěž, vybrán vítězný návrh, udělána projektová dokumentace a vše drhlo na jednání s památkáři, ale i to už se podařilo. „Na konci loňského roku konečně projektanti dosáhli shody s památkáři. Nyní jsme ve fázi, kdy se může začít dělat podrobnější projektová dokumentace ke stavebnímu povolení,“ informoval starosta.

Nyní se však objevil zájemce o budovu, a to Plzeňský kraj, který má opodál Muzeum Šumavy. „Přijal i naši myšlenku, co tam chceme dělat, která se mu líbila. Stávající Muzeum Šumavy je zaměřeno spíše regionálně na Šumavu, přírodu, historii, o městě tam příliš není. V lékárně by mělo být doplnění o historii města,“ sdělil Mottl.

Informaci potvrdil i člen rady pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. „Je to jeden z nejkrásnějších domů na náměstí v návaznosti na naše muzeum, které potřebuje prostory, takže by se nám to takto hodilo. Samozřejmě je ale vše v začátcích a teprve budeme o všem jednat. Řekneme si podmínky a pak by Plzeňský kraj rozhodoval,“ řekl Deníku Picka.

Zájem kraje se starostovi zamlouvá, ale záležet bude na podmínkách. „Navíc můžeme poskytnout naši studii, předprojektovou dokumentaci a částečně projektovou a to nejtěžší, vyjednávání s památkáři, máme za sebou, takže to vše jim můžeme poskytnout. Nyní je ale vše v začátcích,“ uzavřel Mottl.