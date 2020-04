„Mohu potvrdit, že máme pozitivní na Covid-19 jednu lékařku. Z toho důvodu jsme do karantény poslali i personál, s kterým byla v blízkém styku, a čekáme na jejich výsledky. Z důvodu úbytku personálu jsme tak byli nuceni omezit provoz na daných odděleních. Dále postupujeme dle instrukcí Krajské hygienické stanice,“ uvedl ředitel Sušické nemocnice Václav Rada.

Rehabilitace je od 8. dubna uzavřena do odvolání, rentgenové pracoviště na poliklinice je od 8. dubna rovněž uzavřeno do odvolání, rentgenové pracoviště v nemocnici funguje do odvolání v omezeném režimu od 7 do 15.30 hodin a SONO vyšetření od 8. dubna do odvolání nelze provádět.