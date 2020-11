Jaká je v současné době situace na covid oddělení?

Práce máme až nad hlavu, i když jsme standardně na 15 až 18 pacitech. Toto relativně nízké číslo je dané i tím, že se snažíme přijímat k hospitalizaci pouze pacienty, které jí nezbytně potřebují. Kapacity jsou totiž omezené. U lidí, kteří přijdou ambulantně a nepotřebují kyslík, se snažíme, aby se léčili doma. Často se však stane, že se pacient za pár dní vrátí a hospitalizace je stejně zapotřebí. Je ale také nezbytně nutné, aby v nemocnicích bylo vždy místo pro osoby v horším stavu, kteří vyžadují oxygenoterapii (léčba pomocí inhalace kyslíku pozn. red.)i v klidu. Momentálně budeme navyšovat kapacitu na 25 lůžek a koketujeme s tím, že bychom otevřeli další covid stanici.

Je současná situace oproti jaru výrazně horší?

Na jaře to byl slabý odvar toho, co se děje teď. Nyní je to mnohonásobně horší. V první vlně jsme byli všichni vylekáni z toho, co se děje v Lombardii a ve Španělsku, posléze ve Francii, ale u nás jsme vše zvládali v rozumném počtu lidí. Covidových pacientů bylo zhruba čtrnáct za měsíc. Teď jsme měli čtrnáct pacientů druhý den od otevření covid oddělení.

Pomáhají vám také studenti?

Ano. Přímo na interním oddělení máme sestry ze střední zdravotnické školy. Co se týče léčby covid pacientů, tak pomáhají i medici. Jsou na ARO, na covid oddělení. Jezdí také s odběrovou sanitkou. Jsem čerstvě po škole a s fakultou jsem tak v úzkém kontaktu, ozvali se mi tak i další lidé, kteří jsou ochotni pomáhat právě v Domažlicích.

Často se hovoří o tom, že na Domažlicku, které bylo v první vlně nejpostiženějším okresem v republice, je nyní situace oproti ostatním regionům příznivější. Lze to přikládat tomu, že jsou lidé na Domažlicku promořeni?

Mluví se o tom, ale já osobně to nemohu potvrdit. Nejsou na to totiž dostatečné studie, které by ukázaly, jak dlouho má člověk protilátky a do jaké míry funguje imunita buněčná. Samozřejmě z nějaké části to pomoci může. Pro nás ale není důležitý počet nakažených, ale rozhodující je počet pacientů, kteří se dostanou do špitálu a vyžadují hospitalizaci.

Mnoho lidí situaci zlehčuje a covid přirovnávají ke chřipce. Co si o tom myslíte vy jako lékař?

Lidskou přirozeností je zlehčovat těžké situace a to je dle mého názoru i příčina, že se infekce šíří tak masovým způsobem. Pro každého je lehčí se vypořádat s nějakou zkouškou, pokud si ji zjednoduší. Zlehčování však rozhodně není na místě. Byl jsem rovněž jedním ze zastánců názoru, že je to pouze chřipka, která zabíjí v Lombardii, protože je to region s vůbec nejstarším obyvatelstvem v Evropě. Teď, když to vidím u nás a vidím snímky plic z CT vyšetření, tak už si to nemyslím. Ano, stále je to viróza a patogen, který bude zřejmě všudypřítomný a člověk se s tím bude muset sžít, ale rozhodně není na místě tuto nemoc jakkoliv podceňovat.

Hovořil jste o nálezech na plicích, zůstávají tedy plíce postižené?

Podotýkám, že nejsem patolog, abych přesně popisoval, co se v plicní tkáni děje. Z mého pohledu, když máme pacienta, který nemá úplně těžký průběh, jsou na CT také patrné změny i u něj, ne jen u těžkých případů. Ve skrze dochází k poškození intersticia (tkáň orgánu pozn. red.) Jde o to, že se hůře vyměňuje kyslík mezi vnějším prostředím a krví a pacienti pak mají pocit dušnosti a mohou se kvůli tomu cítit unaveni. Do jaké míry je plíce poškozená, může odpovídat průběhu nemoci. Ve většině případů lze říci, že čím těžší průběh člověk má, tím více je plíce poškozená. Existují ale také výjimky. Jsou lidé s těžším průběhem, ale plíce nemají tolik postižené. Záleží na tom, v jakém celkovém stavu pacient je. Zda je polymorbidní nebo ne, zda sportuje jako má kondici a podobně. Těch faktorů je celá řada. Každopádně víme, že v některých případech jsou plíce opravdu poškozené a že obnova plné činnosti bude trvat delší dobu.

Denně se setkáváte s pacienty, kteří jsou covidem vážně postiženi. Chtěl byste něco vzkázat lidem?

Myslím si, že teď už to není legrace a lidé by měli začít celou situaci brát vážně. Je však pravdou, že jsme ze všech stran strašeni a pak přestaneme krizi vnímat. Nyní je důležité to zkusit nějak přečkat. Odpustit si například párty a doma si přečíst knížku.