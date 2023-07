Klatovy budou mít svoji růžovku. Nepůjde ale o ordinaci, nýbrž o občerstvení Lávka, jehož přípravy jdou pomalu do finále.

Lávka přes Drnový potok v Klatovech. | Video: DENÍK/Daniela Loudová

„Jsme ve fázi hektického dokončování všeho,“ uvedl Tomáš Nejdl, který si lávku od města pronajal a vzniká tam bistro. „Přišlo mi, že jde o místo, které je až ostudně nevyužité a ošklivé, ale má velký potenciál. Zjišťoval jsem, co tam funguje a nefunguje. V nějaké podobě tam bylo infocentrum, veřejné toalety věčně zavřené, což je škoda, protože lidé museli chodit kdovíkam. A tak jsme přemýšleli. Vždy jsme si říkali, že by tam bylo super jen nějaké okénko v kontejneru, bistro, kavárnička a tak,“ pokračoval Nejdl.

A právě toho se lidé nyní dočkají. Otevření je plánované na 1. srpna a kolemjdoucí už se nemohou dočkat a zvídavě se vyptávají, co si tam budou moci dát. A zájem nové zařízení nebudí jen mezi mladými, kteří mají tento styl v oblibě, ale i senioři se těší, jak tam budou chodit.

Zdroj: DENÍK/Daniela Loudová

Doslova do oka bijící a poutající je růžová barva, která v místě vyniká. Není tak divu, že Lávka, jaký je oficiální název bistra, má již svou přezdívku růžovka. A proč právě tahle barva? I na to jsme se zeptali. „Zkoušeli jsme různé barevné kombinace. Rozhodně jsme chtěli výraznou kombinaci a viditelnou změnu. Z barev byla jasná jednička fialově-růžová. K té nám ale nic nesedělo, až nakonec barevné odstíny dvou růžových, které jsme na obou kontejnerech střídali, vždy jedna jako hlavní a druhá na detaily. Myslím, že se to opravdu povedlo, já jsem nadšený,“ vysvětlil Nejdl.

Barevná proměna přijde zajímavá i Klatovanům. „Je to odvaha a mně se to líbí. Není to vyloženě nějaký kýč a rozhodně je to lepší než předtím, takže já určitě přeji, aby se to uchytilo. Myslím, že tady žijící to ocení, není zde nic podobného, a to nemluvím o dětech, které budou čekat na autobus, nebo z okolních škol. Za mě super krok,“ řekl Deníku Petr Král, který už se těší, až si zajde na něco dobrého.