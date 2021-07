„Klatovská pouť se bude konat od 8. do 11. července. Na pouťové atrakce bude možné se vydat již od čtvrtka na Erbenově náměstí. Folklorní festival letos nebude, i když jsme ale i několik folklorních vystoupení nachystali. Festival nahradí řada koncertů, které jistě přispějí k hezké atmosféře. Žánrově si přijdou na své všichni. Vrcholem poutě bude koncert Marka Ztraceného v neděli od 17 hodin,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Alena Kunešová s tím, že kulturní program rozšíří i heligonky v letním kině.

Návštěvníci atrakcí i letos během prvního dne mohou ušetřit na další dny. „Během čtvrtka nabídneme opět zvýhodněné vstupné na atrakce. Jinak se mohou těšit na tradiční nabídku, dva autodromy, Booster, a jako novinka se vrací 35 metrů vysoký řetízkový kolotoč, který bude vyjíždět. To bude tahák. Všechny zveme, těšíme se, že si pouť společně užijeme. Hlavně aby vyšlo počasí,“ řekl klatovský provozovatel atrakcí Vlastimil Lagron.

Ve čtvrtek se začne točit v 16 hodin a konec bude ve 22 hodin, v pátek se můžete svézt od 14 do 23 hodin, v sobotu od 10 do 24 hodin a v neděli od 10 do 21 hodin.

Náměstí Míru opět zaplní od pátku staročeský jarmark a prodejní stánky zaplní v sobotu a v neděli Plánickou ulici.

Chybět nebude církevní průvod s obrazem Panny Marie Klatovské, a to v sobotu v 16 hodin.

Oblibu si získaly i výstavy. „V letošním roce doporučuji navštívit výstavu klatovských karafiátů, výstavy v muzeu, prodejní výstavu kaktusů či výstavu současných výtvarných umělců z Klatovska a Pošumaví v kostele sv. Vavřince. Konat se bude i tradiční výstava chovatelů,“ sdělila Kunešová.

Program bude i jako tradičně v areálu firmy AutoNejdl, kde se v sobotu odehraje o soutěž strongmanů.

V sobotu věnujeme pouti v Klatovech stránku v novinách.