Nemilá události kvůli neodborné práci se stala ve středu v podvečer v Pačejově nádraží, kdy obyvatelé okolo 18. hodiny zjistili, že klesá tlak vody ve vodovodu. „Začali jsme pátrat, co se děje. Protože vodojem byl plný vody a dálkové měření neukazovalo žádný únik, tak to ze začátku vypadalo, že nastala nějaká porucha čerpadel, které tlačí vodu do odběrných míst. Přijel sem šéf firmy, která dělá odbornou správu vodovodu, aby identifikoval závadu. Zjistil, že v tomto ohledu je vše v pořádku,“ uvedl starosta Jan Vavřička.

Pátrali jsme tak dál a zjistili, že na trase vodovodu je uzavřeno šoupě - uzávěr na potrubí, a že je kolem mokro. „Bylo to v místě, kde pracovníci firmy PORR a. s., která zde dělá kanalizaci, pracovali do podvečera. Dneska dodatečně jsme od nich zjistili, že se tam vyvalila voda, tak zavřeli šoupě a odjeli, nikomu nic neřekli. Když jsme to zjistili, tak už byl večer. Já jsem volal pracovníkům firmy, nikdo mi telefon nevzal, psal jsem jim zprávy,“ sdělil starosta.

Od čtvrtečního rána se pracovalo na odstranění havárie. Za tou stála nedbalá práce. „Vše se stalo tak, že měli udělaný výkop, odkryté potrubí vodovodu, pořádně ho nepodsypali, neuhutnili to, zasypali ho a ještě přejeli bagrem. Ale protože je potrubí litinové, tak prasklo a došlo k havárii,“ vysvětlil Vavřička.

Během dopoledne se to potrubí opravilo, napustila se do řadu voda, která se musela odkalit. Takže po 17 hodinách byla dodávka vody obnovena. Starosta to považuje na naprosté šlendriánství, které přidělalo práci. „Místo toho, aby mi zavolali a řekli, že se něco stalo, tak mlčeli. My jsme zjistili až večer, co je důvodem, a to už byla tma. Už se s tím hned nedalo nic dělat. Bylo to nepříjemné, protože zhruba čtyři sta lidí bylo od večera do druhého dne bez vody,“ okomentoval starosta s tím, že šéf firmy se omluvil, ráno byl přistaven bagr, bylo odkryto místo havárie a firma, která dělá odbornou správu vodovodu, provedla opravu.