Spotřeboval zhruba tři a půl tisíce vrbových prutů. Košíkář Zdeněk Pikal z Hostouně na Domažlicku z nich upletl pět gabionů. Proutěné koše pak odvezl na velhartický hrad, kde budou součástí připravované interaktivní výstavy o třicetileté válce jako ukázka dobového polního opevnění.

Košíkář Zdeněk Pikal z Hostouně na snímku dokončuje pět gabionů. Proutěné koše už odvezl na velhartický hrad, kde se připravuje interaktivní výstava o třicetileté válce. | Foto: archiv Zdeňka Pikala

Práce na exponátech, které si objednal Národní památkový ústav, nebyla jednoduchá. Jednapadesátiletého muže potrápilo počasí i materiál. Gabiony vyráběl na zahradě u chalupy ve Starém Kramolíně. Do sklepa bytovky v Hostouni, kde žije, by se s koši vůbec nevešel. „Pěkně jsem vymrzl. Proutí jsem vysekával z ledu. A poprvé jsem pletl v rukavicích. Tvrdil jsem, že to nejde, ale teď nebylo zbytí,“ vyprávěl.